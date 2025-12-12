В Беларуси 13 декабря на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Местами — небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем в отдельных районах по западу — слабый гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, ночью по юго-востоку с порывами до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 1-5 градусов мороза, по юго-западу — от нуля до плюс 4 градусов. Ночью по северной половине ожидается до минус 7