В Беларуси 17 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана, который ожидается во многих районах республики ночью и утром, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на большей части территории, днем местами прогнозируется туман. В ночные и утренние часы местами может быть слабый гололед. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 — плюс 2 градуса, максимальная днем — ноль — плюс 6 градусов.