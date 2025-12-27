Во многих районах Беларуси в воскресенье, 28 декабря, ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, по западу местами до 24 м/с, в связи с чем объявляется оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода в воскресенье будет преимущественно облачной. На большей части территории Беларуси прогнозируются осадки, в основном снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны метели. Ночью и утром местами по востоку страны пройдет сильный снег, будет налипание мокрого снега и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер будет северо-западным, во многих районах сильным и порывистым. Его скорость будет достигать 15-20 м/с, а в западной части усилится до 24 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем оно будет расти.