В День инвалидов работники центра совместно с волонтерами Уваровичского городского дома культуры подготовили для участников интересные конкурсы, викторины, эстафеты. Взрослые и дети отвечали на вопросы Игринки и Веселинки, соревновались в ведении шарика, передаче мяча, танцевали, играли, но главное – у всех было хорошее настроение.

Мероприятие посетил Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Он угостил участников яблоками. А поэтесса Ольга Суковатая прочитала собственное стихотворение, посвященное приближающемуся Году лошади.

Евгений Коновалов

Фото автора