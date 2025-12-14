Молодой специалист – это, прежде всего, человек со своими мечтами, надеждами и сомнениями. Как он выбирает дело жизни, с какими трудностями сталкивается и какие планы строит на будущее?

Ответственность за каждую цифру



Жлобинчанка Дарья Зубрицкая прибыла в наш район по распределению. Сейчас работает экономистом в СУП «Андреевка». К выбору профессии она подошла практично: размышляя о надежном деле, наткнулась на специальность «Планово-экономическая и аналитическая деятельность» в Гомельском аграрно-экономическом колледже. «Я подумала, это хороший вариант. Работа с цифрами всегда нужна, а значит мои навыки будут востребованы», – подчеркивает Дарья.

Ее выбор мотивирован и любовью к математике. Правда, не всегда все понимала сразу, но это не стало препятствием: «Если захочу, у меня все получится. И в колледже я действительно наверстала упущенное», – признается молодой специалист.

Придя на первое место работы, девушка, как и многие, столкнулась с волнением. «Было тревожно из-за незнакомого коллектива, новых обязанностей. Но опасения быстро развеялись. Оказалось, что условия здесь созданы отличные. Для первого шага в профессию – это именно то, что нужно», – делится она. Важным фактором стало и решение жилищного вопроса. Дарья и ее коллега, Вероника Котик, живут в съемном жилье, затраты на которое компенсирует сельхозпредприятие.

Адаптация на новом месте потребовала от молодого экономиста полной отдачи. Колледж, конечно, дал хорошую теоретическую базу, но настоящие уроки начались с первым рабочим днем. Дарье приходится ежедневно постигать новые нюансы профессии, и этот процесс увлекает. Сейчас ее основное направление – расчет заработной платы. Задача ответственная и непростая. Поддержку ей в этом оказывает закрепленный за ней наставник, экономист Татьяна Борисова. «Она очень приятный и терпеливый человек, – говорит девушка. – Я невероятно признательна ей за помощь в любой ситуации. Именно с ней я предпочитаю согласовывать многие спорные вопросы».

Вне работы молодой специалист – человек скромный и застенчивый, однако активно участвует в жизни предприятия: трудится на субботниках, представляет район в составе делегаций на областных форумах и мероприятиях. Такую вовлеченность и ответственность отмечает и руководство: «Дарья – отличный специалист. Она быстро учится, не боится трудностей и готова вносить вклад в общее дело».

Дорога к мольберту



Преподаватель изобразительного искусства Буда-Кошелевской ДШИ Дарья Янченко в выборе профессии не сомневалась, хотя родители видели ее будущее в медицине. Но девушка твердо знала: ее стихия – творчество, ведь тяга к рисованию у нее была всегда.

После 9-го класса Дарья решила поступать в Гомельский художественный колледж, правда, с первой попытки не получилось. Не желая расставаться с мечтой, продолжила учебу в 10-11 классах. Именно тогда, чтобы подготовиться к повторному поступлению, она начала заниматься в ДШИ у преподавателя изобразительного искусства Ирины Лашкевич. Эти уроки стали решающими: педагог не только поддержала интерес Дарьи, но и профессионально подготовила ее к вступительным испытаниям.

«Целевое направление взяла я для подстраховки, хотя в душе верила: на этот раз все получится», – вспоминает Дарья. Теперь она сама, стоя по ту сторону мольберта, учит детей 2-5-х классов азам живописи, графики и композиции. С детства ее любимой техникой была гуашь, а из жанров – пейзаж. И это увлечение остается с ней до сих пор.

Как объясняет молодой педагог, один из ее главных принципов – отказ от простого копирования. Важно не просто перерисовывать, а развивать фантазию у детей. Она стремится к тому, чтобы каждый ребенок вкладывал в рисунок частичку себя.

Работа приносит Даше большое удовольствие. Особо ценно в профессиональном становлении – поддержка коллег. «Коллектив очень хороший, всегда помогают, когда возникают трудности», – отмечает девушка. Более того, не останавливаясь на достигнутом, она задумывается о дальнейшем развитии и рассматривает возможность получить высшее образование в сфере искусства.

Питаться нужно правильно



Анастасия Силина, повар Потаповской школы, – свой человек в этих краях. Она выросла здесь, окончила школу, затем – Жлобинский технологический колледж. И теперь применяет свои навыки там, где все знакомо с детства.

Непродолжительный опыт работы укрепил ее во мнении, что кулинария – это не только ремесло, но и универсальный жизненный навык. В то же время Анастасия не спешит ставить точку в своем профессиональном развитии и допускает, что может попробовать силы в совершенно новом деле. «Пока есть возможность, нужно развиваться, не замыкаться на одном направлении», – делится она.

Тем не менее специалист хорошо понимает высокую степень своей ответственности, ведь она обеспечивает здоровое и безопасное питание детей. Уверена, что в детском саду и школе в том числе закладываются основы правильного питания, поэтому строго следит за сбалансированностью рационов, качеством продуктов и соблюдением санитарных норм. Принципы ее работы просты и незыблемы: свежесть, разнообразие и польза. Каждое блюдо должно быть не только вкусным, но и питательным.

Сейчас профессиональные планы Анастасии временно изменились: она недавно вышла замуж, получила арендное жилье в райцентре, вместе с мужем сделали ремонт и в ближайшее время планируют переезд. В перспективе – стать мамой.

Конечно, в городе больше возможностей для досуга, чем в деревне. Но с появлением собственного жилья вопрос развлечений для Анастасии отошел на второй план. Все ее внимание сейчас сосредоточено на обустройстве быта.

Так и начинается путь: со школьной любви к математике, с первой неудачной попытки поступления в колледж, с простого желания вкусно готовить. И отрадно, что здесь, на Будакошелевщине, молодые люди могут продолжить свой путь – найти семью, построить карьеру, обрести призвание.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора