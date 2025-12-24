Всебелорусское народное собрание оставило массу впечатлений у его участников. О том, что им запомнилось больше всего в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, они рассказывают в трудовых коллективах.

Одним из делегатов ВНС была директор начальной школы г. Буда-Кошелево Татьяна Чечко. На встрече с коллективом возглавляемого ею учреждения образования она рассказала, что среди многих тем Александр Григорьевич Лукашенко говорил и о молодежи.

– К сожалению, сегодня есть определенные проблемы, связанные с тем, что для молодых людей труд находится не на первом месте, – поделилась делегат ВНС. – Президент говорил о необходимости исправлять ситуацию в данном направлении. И я с ним полностью согласна. Наше поколение с детства приучено помогать родителям. Это стремление надо прививать и нынешней молодежи.

Отметила Татьяна Васильевна и сделанный Главой государства акцент на патриотизме. Как справедливо заметил Президент, патриот – это не тот, кто вошел в состав партии, а человек, который конкретными делами на благо Родины заслужил это гордое звание.

Обратила внимание Татьяна Чечко и на вопрос качества оказания медицинских услуг. Для их получения жители других европейских стран едут в Беларусь, потому что у нас им гарантирована квалифицированная помощь.

– Если говорить в целом, то Всебелорусское народное собрание – это важное событие в развитии нашей страны. И то, какой будет Беларусь в будущем, зависит только от нас, – резюмировала Татьяна Васильевна. – Поэтому для достижения целей, указанных в программе социально-экономического развития, мы все должны плодотворно трудиться.

Евгений Коновалов

Фото автора