Вы подписали документ и теперь жалеете. Вопрос в том, можно ли отменить договор? Разъяснение в республиканском правовом проекте «Будь в праве» дал ведущий специалист по связям с общественностью РУП по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» Иван Десятниченко.
К сожалению, закон исходит из простого правила: ваша подпись –ваше согласие.
– Суд вряд ли примет отговорку «я не читал» или «мне не объяснили». Вы сами отвечает за то, что подписываете, но выход есть! – заверил Иван Десятниченко.
Он уточнил, что есть ситуации, когда договор можно оспорить. Это возможно, если:
вы докажете, что вас ввели в заблуждение или обманули;
вы подписывали его под давлением или угрозой;
были в состоянии, когда не понимали, что делаете.
Иван Десятниченко порекомендовал, что можно сделать в ближайшие дни после подписания договора, чтобы попытаться исправить ситуацию.
– Запросите свою копию договора и внимательно все изучите. Соберите доказательства: переписку, записи разговора, показания свидетелей, которые подтвердят обман или давление. И срочно обратитесь к юристу. Шансы есть! Но сроки на оспаривание ограничены, – предупредил эксперт.
Чтобы подобной ситуации больше не повторилось, специалист советует не подписывать документы в спешке, не верить фразам, что это просто формальность. Всегда берите паузу, чтобы прочитать все до конца. Ваша подпись – это ваша ответственность!
К слову, решение данного вопроса регулируется Гражданским кодексом:
— ст. 179 Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения;
— ст. 180 Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
— ст. 177 Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значения своих действий и руководить ими.