Вы подписали документ и теперь жалеете. Вопрос в том, можно ли отменить договор? Разъяснение в республиканском правовом проекте «Будь в праве» дал ведущий специалист по связям с общественностью РУП по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» Иван Десятниченко.

К сожалению, закон исходит из простого правила: ваша подпись –ваше согласие.

– Суд вряд ли примет отговорку «я не читал» или «мне не объяснили». Вы сами отвечает за то, что подписываете, но выход есть! – заверил Иван Десятниченко.

Он уточнил, что есть ситуации, когда договор можно оспорить. Это возможно, если:

вы докажете, что вас ввели в заблуждение или обманули;

вы подписывали его под давлением или угрозой;

были в состоянии, когда не понимали, что делаете.

Иван Десятниченко порекомендовал, что можно сделать в ближайшие дни после подписания договора, чтобы попытаться исправить ситуацию.

– Запросите свою копию договора и внимательно все изучите. Соберите доказательства: переписку, записи разговора, показания свидетелей, которые подтвердят обман или давление. И срочно обратитесь к юристу. Шансы есть! Но сроки на оспаривание ограничены, – предупредил эксперт.

Чтобы подобной ситуации больше не повторилось, специалист советует не подписывать документы в спешке, не верить фразам, что это просто формальность. Всегда берите паузу, чтобы прочитать все до конца. Ваша подпись – это ваша ответственность!

К слову, решение данного вопроса регулируется Гражданским кодексом:

— ст. 179 Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения;

— ст. 180 Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств;

— ст. 177 Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значения своих действий и руководить ими.

