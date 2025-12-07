В понедельник, 8 декабря, в Беларуси пройдут небольшие осадки и сохранится утренний туман. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, 8 декабря ожидается преобладание облачной погоды. Местами выпадут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3… +2 °С, максимальная днем 0… +6 °С.

В последующие два дня также прогнозируется преобладание облачной погоды.

Во вторник, 9 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по западу местами сильные дожди. В отдельных районах слабый гололед, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый, днем в отдельных районах по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3… +3 °С, по западу до +6 °С, максимальная днем от 0 °С по востоку до +9 °С по юго-западу.

В среду, 10 декабря, на большей части территории республики дожди, ночью по востоку с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, по востоку слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1… +6 °С, максимальная днем +1… +7 °С, по западу до +9 °С.