Хотя Международный валютный фонд прогнозирует, что Польша вскоре войдет в число 20 крупнейших экономик мира, большинство жителей уверены: страна не входит даже в топ-50.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Оптимистичные прогнозы МВФ

По данным МВФ, в этом году объем польской экономики достигнет 1,04 трлн долларов. Однако поляки не воспринимают свою страну как богатую. Согласно исследованию платформы ARC Rynek i Opinia («Рынок и мнение»), лишь 16% респондентов считают уровень благосостояния Польши достаточным, чтобы причислить ее к числу самых богатых государств.

Скепсис и исторический опыт

11% опрошенных назвали Польшу бедной страной. Эксперты объясняют такие оценки влиянием исторического опыта, который формирует недоверие к экономическим данным. В целом поляки склонны пессимистично оценивать положение страны: только 20% признают, что экономика Польши заметно выделяется среди других, а 43% считают, что по уровню благосостояния она занимает лишь 51–100‑е место.

«Поляки традиционно любят жаловаться на здоровье, имущество и финансовое положение», – отметил доктор Адам Чарнецкий, вице-президент платформы «Рынок и мнение».

Разные точки зрения

Экономические оценки часто формируются на основе личных наблюдений. Малый бизнес обеспокоен стабильностью занятости, а память о высокой инфляции усиливает недоверие к позитивным прогнозам.

В ноябре число позитивных оценок немного выросло, но критики все равно больше. По данным Центра изучения общественного мнения, 47% считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, 34% – в правильном, а 19% затруднились с ответом.

Кто оценивает экономику положительно

Наиболее оптимистично настроены:

— мужчины 55–64 лет;

— жители крупнейших городов;

— специалисты с высшим образованием;

— представители руководящего состава, административные и офисные работники;

студенты и пенсионеры;

— люди с высоким доходом на душу населения.

