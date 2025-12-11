Первым пунктом стал Лоевский государственный педагогический колледж, где руководитель ознакомился с организацией учебно-воспитательной работы.





«Здесь качественно поставлена работа. Молодежь учится, реализовывает способности и с комфортом живет в общежитии», — отметил Руслан Пархамович.

На встрече с коллективом и учащимися говорили о пятилетке качества, итогах Года благоустройства, социально-экономическом развитии Лоевщины. Работники педколледжа не упустили возможность задать интересующие вопросы помощнику Президента. Молодежь поинтересовалась мнением о конкурентоспособности молодых людей на рынке труда по сравнению с более опытными работниками.

Гомельщина официально