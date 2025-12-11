Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья объявил о приостановке действия регистрации на популярное чистящее средство. Решение связано с нарушением обязательных требований безопасности.

Какой товар попал под запрет?

Речь идет о чистящем средстве GRASS «WC-Gel» для чистки унитазов, ванн и раковин. Производитель — российская компания ООО «ТД ГраСС» из Волгограда. С 10 декабря действие его регистрационного свидетельства в Беларуси приостановлено, а значит, товар не может находиться в продаже.

В чем опасность?

Лабораторные испытания выявили, что кислотность (уровень pH) средства составляет 1,3 единицы. Это экстремально низкий, агрессивный показатель. Согласно белорусским нормативам, pH подобных бытовых чистящих средств должен находиться в безопасном диапазоне — от 2,0 до 11,5 единиц. Сильнокислотный состав, обнаруженный в геле, может представлять риск:

вызвать сильное раздражение кожи, дыхательных путей и слизистых оболочек при использовании. Для поверхностей: повредить эмаль и керамику.

