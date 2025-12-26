Соблюдать правила дорожного движения. Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.
Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.
Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, лекарственными препаратами.
Не употреблять алкогольных напитков, не курить.
Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым.
Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
Не пребывать на водоёмах! Никакого льда!
Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
Не находиться на улице после 23.00 часов без сопровождения взрослых.
Соблюдать правила поведения в общественных местах.
Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.
И никаких петард и глупостей!