Соблюдать правила дорожного движения. Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.

Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.

Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, лекарственными препаратами.

Не употреблять алкогольных напитков, не курить.

Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым.

Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.

Не пребывать на водоёмах! Никакого льда!

Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.

Не находиться на улице после 23.00 часов без сопровождения взрослых.

Соблюдать правила поведения в общественных местах.

Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.

И никаких петард и глупостей!

Территория сотрудничества