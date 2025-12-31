Что грозит за нарушение, рассказывает судья районного суда Светлана Лупиченко:

– Выгул собаки без намордника и поводка влечет не только административную ответственность, но и компенсацию материального и морального вреда. Правила содержания домашних собак закреплены в постановлении Совета Министров Республики Беларусь №834 «Об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь» от 04.06.2001.

В документе закреплено, что владельцы собак обязаны в случае надобности выводить собак из квартир, иных изолированных помещений или территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике. Исключение составляют щенки в возрасте до трех месяцев и декоративные собаки ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника. Выгул собак также необходимо проводить в местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами. С целью недопущения бесконтрольного нахождения животных и возможного причинением ими вреда их владельцы обязаны обеспечить надежность используемого поводка, намордника и других средств.

Согласно ст.16.30 КоАП Республики Беларусь, нарушение правил содержания животных влечет наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. В 2025 году районным судом рассмотрено 16 дел об административных правонарушениях по данной статье.

Использование поводка и намордника направлено на обеспечение не только физической, но и психологической безопасности граждан. В истекшем году рассмотрено 2 гражданских дела о компенсации материального и морального вреда потерпевшим. В одном случае вред причинен здоровью женщины и ее имуществу, в другом – собака нанесла вред здоровью несовершеннолетнему ребенку. Решением суда исковые требования потерпевших о компенсации материального и морального вреда были удовлетворены.

Таким образом, владельцы животных обязаны принимать необходимые меры безопасности для предотвращения причинения их питомцами вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу, другим животным.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО