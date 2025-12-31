Уважаемые жители Будакошелевщины!

Примите самые теплые поздравления и добрые пожелания с наступающим Новым годом!

Новогодние торжества – это не только хорошая возможность окунуться в атмосферу праздничных мероприятий, но и оценить свершенное на благо родного района, наметить планы на будущее.

Уходящий год был насыщен разными событиями. Труженики Будакошелевщины добросовестно работали над сохранением ранее достигнутых результатов, радовали новыми победами. Немало сделано для благоустройства района, развития инфраструктуры, строительства дорог, повышения культуры быта населения, но впереди не менее ответственные задачи.

Искренняя благодарность всем, кто своим трудом приносит авторитет и славу родному краю, способствует решению важных общественных проблем.

Пусть наступающий год будет для вас плодотворным, радует приятными сюрпризами, несет в каждый дом мир, тепло и уют. И пусть в сердцах всегда будет место для добрых дел. Счастья, удачи, крепкого здоровья и новогоднего настроения!