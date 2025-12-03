В последние месяцы в Буда-Кошелевском районе наблюдается рост числа возгораний, особенно в сельской местности. В связи с этим, в рамках широкомасштабной информационной кампании о пользе установки пожарного извещателя работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение осведомленности граждан о правилах пожарной безопасности.

Спасатели посетили трудовые коллективы организаций и предприятий, провели разъяснительную работу среди учащихся аграрно-технического колледжа, проследовали по маршруту автомагазина. В ходе бесед с гражданами довели оперативную обстановку с пожарами как в области, так и в районе, рассказали об основных причинах их возникновения, гибели людей на них, привели примеры таких случаев. Кроме того, напомнили правила эксплуатации отопительных печей и теплогенерирующих устройств. Особое внимание было уделено пользе автономного пожарного извещателя, который на ранней стадии оповестит в случае возгорания. Работники МЧС показали принцип работы прибора, разъяснили правила его установки в жилых помещениях.

— Установка АПИ – это залог безопасности каждого из нас. Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог. Позаботьтесь о своих родителях и этот прибор в их домовладении, — акцентировал внимание инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

В завершение бесед гражданам вручили памятки «Ваш безопасный дом».

Буда-Кошелевский РОЧС