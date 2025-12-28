Больше недели Минский международный выставочный центр превратился в площадку для презентации достижений страны, ее туристического, культурного потенциала. Яркие фотозоны, интерактив, тематические блоки, посвященные ключевым отраслям экономики, насыщенная культурная и познавательная программа… Организаторы проекта «Моя Беларусь» в очередной раз постарались удивить. В выходной день здесь многолюдно: минчане приехали посмотреть масштабную экспозицию семьями, парами, компаниями. Немало в числе посетителей и гостей столицы. Какая атмосфера царит на выставке, узнали корреспонденты БЕЛТА.

Уже на подходе к центру «БелЭкспо» замечаешь оживление. Сразу привлекает внимание украшенный иллюминацией огромный гигант-БЕЛАЗ. И детвора, и взрослые с радостью фотографируются с махиной. Вечером карьерный самосвал сияет сотнями огоньков.

Стоит открыть двери комплекса — и попадаешь в мир технологий, креатива, творчества. Главная инсталляция оформлена в виде большой карты республики, на которую нанесены знаковые достопримечательности, озера, реки, леса. С обратной стороны — раскидистый дуб с мультимедийным экраном в центре. Всем желающим предлагают оставить свои пожелания на специальных открытках.

Особый ажиотаж вызвали пространства, где можно ощутить поры года, услышать звуки природы, вдохнуть запах хвойного леса, ароматы лета.

«Все шикарно, особенно детворе понравилось, — поделился эмоциями Роман Старовойтов из Рогачева. На выставку он приехал с супругой Натальей, сыном Тимофеем, двумя племянниками Максимом и Дмитрием. — В столице бываем не часто. Увидели на днях репортаж в вечерней программе, подумали: большие выходные, почему бы не выбраться? Устроили себе тур выходного дня. Очень довольны. Есть на что посмотреть и нам, и детям. Интересно».

Ребятам больше всего понравилось, что можно послушать звуки животных. «Очень реалистично. И огромный БЕЛАЗ впечатляет,» — отметил Максим.

Экспозиции размещаются в двух залах. В одном из них обустроены локации, посвященные промышленности, науке, медицине, спорту, сельскому хозяйству, силовому блоку. Главная идея — показать Беларусь как современную, технологичную и самодостаточную страну, которая уверенно смотрит в будущее.

Агропромышленный комплекс удивляет масштабной инсталляцией «От региона к столу». Можно узнать, где производят любимые бренды, чего удалось достичь за годы суверенитета в производстве сельскохозяйственной продукции. На витринах «От сырья к продукту» демонстрируется, как из одного зернышка или семечка рождаются десятки наименований продукции». Неотъемлемая часть выставки — VR-фермы, роботы-доильщики, агродроны и другие технологии «умного земледелия». А Белорусская национальная биотехнологическая корпорация представила макет своего завода и интерактивные экраны с ИИ-контентом.



Семьи с детьми с удовольствием участвовали во всевозможных квестах, интерактивах, викторинах. Мальчишки и девчонки примеряли «шляпу выбора» с роботом-советчиком по профессиям, проходили тест-драйв техники.



На площадке «Прогрессивная медицина» представлены самые интересные проекты здравоохранения. Надев очки дополненной реальности, можно прогуляться по ретроаптеке, обучиться базовой сердечно-легочной реанимации на интерактивных симуляторах.

«Мы из города Круглое Могилевской области, впервые здесь. В восторге! Столько разнообразных локаций! Познавательно. Нам посоветовали побывать на выставке знакомые, и мы теперь всем будем советовать. Дочке понравились игровые зоны, пространство, где показано, как меняются поры года» — поделилась молодая мама Татьяна Бригневич.

Минчанке Виктории Воробьевой, которая пришла на выставку с дочкой Евой, особенно понравилась экспозиция, посвященная медицине. «Научились оказывать первую помощь, посмотрели экспонаты. В соцсетях выскочил видеоролик о выставке и решили приехать. Здесь можно долго гулять», — отметила собеседница.

Одни из самых популярных — экспозиции силовых ведомств. Так, пограничники показали гостям приборы проверки документов и досмотра транспорта, коллекцию образцов документов и изъятые у нарушителей границы фальшивые паспорта. Интерес, особенно у ребят, вызывал спецтранспорт, форменное обмундирование, интерактивные тренажеры.



Немало гостей привлекла и тематическая зона под названием «Двигатель экономики», где свои достижения продемонстрировали промышленные предприятия. В числе посетителей — учащиеся Минского радиотехнического колледжа БГУИР. Куратор группы, преподаватель Светлана Махнач отметила, что экспозиции хорошо подготовлены. На каждом стенде сотрудники подробно разъясняют, что представлено. «Мы заслушались, — призналась она. — Например, посетив стенд с выставкой оружия, можно пройти курс молодого бойца. Это не только познавательно, но и увлекательно. Представлено много инновационных решений, связанных с искусственным интеллектом. Нашей молодежи полезно здесь побывать».

Осталась в восторге от выставки и минчанка Мария Савчук, которая пришла в Минский международный выставочный центр с двумя дочками 13-ти и 8 лет. Ее приятно удивила продуманная организация пространства. «Зоны размещены так, что каждая деталь проработана до мелочей. Редко сталкиваюсь с тем, чтобы дети с таким интересом погружались в мир науки и техники. Игровой формат делает процесс познания увлекательным, — отметила Мария. — Специалисты, которые работают, с удовольствием делятся знаниями. Выставка получилась очень красочной. Хоть много где бываем, путешествуем, прежде не видела ничего подобного. Мы ожидали провести всего час, а уже два часа здесь и не обошли и половины. Здорово, что реализовали такой проект. «Моя Беларусь» приятно удивила, всем рекомендую посетить».

Интерес вызвала и тематическая зона «Наука и инновации» — интерактивное пространство, демонстрирующее достижения от исторических открытий до современных прорывных технологий. Одна из экспозиций посвящена космическим экспонатам.



«Выставка действительно впечатляющая. Историческая часть оформлена красиво, отраслевые экспозиции знакомят с новинками производства. Считаю, что такие проекты очень важны для нашей страны», — поделился минчанин Алексей Малюжиц, добавив, что испытывает гордость за белорусов, которые достигли значительных успехов во многих сферах.



Зал поменьше предлагает погрузиться в мир нетронутой белорусской природы и вдохновиться на путешествия. На стенде Национального агентства по туризму можно ознакомиться с электронными порталами, новыми брошюрами по видам туризма. Обустроена релакс-зона и представлена карта с местами знаковых раскопок последних лет. Особый акцент — на белорусскую вытинанку, традиционное искусство вырезания из бумаги, включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Экспозиции регионов выстроены как путешествие по стране. Минск представил себя через образование, городскую культуру, творчество, инициативы молодежи, макеты знаковых объектов. Гомельская и Могилевская области сделали ставку на культурные объекты и традиционные ремесла, Гродненская — на замковые комплексы, уникальные изделия из стекла, Августовский канал, Витебская — на искусство и ковры.



В Брестской области самыми посещаемыми локациями стали мини-зоопарк и партизанская елка, Минская область раскрыла секрет гармонии наследия и прогресса. Отдельный стенд был посвящен главной достопримечательности региона — Несвижскому замку.



Свои услуги рекламировали национальные парки и лесхозы. Живые ели наполнили пространство ощущением настоящего леса.

Выставка работает до 23 февраля, в будни с 12.00 до 21.00, в выходные с 11.00 и также до 21.00. Вход для всех желающих свободный. Ежедневно здесь проходят дегустации, концерты, театральные представления, показы мультфильмов, познавательные лекции, мастер-классы. С актуальной программой, временем работы и маршрутами транспорта можно ознакомится на сайте выставочного комплекса «Белэкспо» и в тематическом телеграм-канале.

Как отмечают организаторы, цель выставки «Моя Беларусь» — вызвать у белорусов гордость, воодушевление, веру в себя и свою страну, ощущение сопричастности к ее будущему. Это возможность почувствовать себя исследователем, получить новые знания и яркие впечатления.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Николая ПЕТРОВА,

БЕЛТА.