Глава области и заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко посетили социальный пансионат «Васильевский» в Гомельском районе. Главная задача акции — окружить заботой и вниманием граждан серебряного возраста в преддверии Рождества и Нового года.

Постояльцы и персонал учреждения встретили гостей праздничным концертом. Ярко представили свои лучшие таланты — в хореографии, вокале, актерском искусстве.

Как отметил Иван Крупко, забота о пожилых людях — в числе важнейших приоритетов государственной политики. Это показатель зрелости общества, его нравственной силы. В нашей области соцподдержка лиц серебряного возраста выстроилась в многоуровневую систему, в центре которой — человек, его достоинство, право на заботу и внимание.

Гомельщина официально