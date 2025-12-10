Спектр вопросов, с которыми пришли будакошелевцы к главе района, разноплановый. Так, жительница райцентра обратилась по вопросу незаконного проникновения в ее квартиру. Квартира расположена в доме, признанном несоответствующим санитарным и техническим нормам. По словам женщины, были сняты отопительные батареи, исчезла и бытовая техника. В данный момент возбуждено уголовное дело. Начальнику РОВД поручено взять ситуацию на контроль.

Сельчанка из аг. Октябрь попросила содействия в государственной регистрации и оформлении документов на жилое помещение для передачи его в собственность. Она планирует приобрести дом, в котором уже много лет проживает, однако возник ряд вопросов. Алгоритм действий был разъяснен обратившейся в ходе приема, ответственным службам поручено в кратчайшие сроки разобраться со сложившейся ситуацией.

Вопрос отключения от сети энергоснабжения арендуемого здания, используемого под торговый объект, привел на прием индивидуального предпринимателя из д. Уза. Ввиду открывшихся обстоятельств даны поручения по принятию мер для дальнейшего использования заявленного объекта.

Бывший работник РУП «Белоруснефть-Особино» пожаловался главе района, что сельхозпредприятие не признает свою вину в произошедшем травмировании, которое он получил в 2023 году. Заявителю разъяснено, что подобные обращения рассматриваются в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.



В числе рассмотренных вопросов – наведение порядка на земельном участке соседа, устройство ввода сетей энергоснабжения.

Все обозначенные проблемы останутся на контроле председателя райисполкома до их разрешения.

Татьяна Титоренко

Фото автора