В приоритете по-прежнему остаются вопросы дорог и ЖКХ.

Жительница г.п. Уваровичи обеспокоена состоянием дороги по ул. Новой. В связи с тем, что по ней передвигается большегрузный транспорт, задействованный в ремонтных работах пансионата «Луговой», состояние дороги значительно ухудшилось и легковому транспорту проблематично проехать к домам.

Следует отметить, что данная проблема находится на контроле ответственных служб: вопрос восстановления дороги прорабатывается со строительным трестом, осуществляющим работы.

Горожанка д. №5 по ул. Лавриновича райцентра недовольна объемом и качеством выполненных работ по поручениям, данным ранее коммунальной службе председателем райисполкома в ходе личного приема. Женщину также волновал вопрос оплаты за утепление дома. Она считает, что стоимость оказанной услуги завышена.

По поручению Валентина Ундруля на место выедут ответственные специалисты коммунальной службы. На собрании граждан будут даны разъяснения о порядке произведенного расчета по частичному возмещению затрат по теплореновации.

Все обозначенные проблемы остаются на контроле главы района до их разрешения.

Татьяна Титоренко

Фото автора