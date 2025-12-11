Глава района рассказал о социально-экономических показателях, отметив, что Будакошелевщина динамично развивается, обеспечен рост заработной платы, инвестиций в основной капитал. Большое внимание уделяется благоустройству территорий и созданию комфортных условий для проживания граждан. По итогам 10-ти месяцев текущего года введено в эксплуатацию 7348 кв. м. жилья, улучшили жилищные условия путем строительства или приобретения жилья 23 семьи, введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом. В текущем году проводились строительно- монтажные работы по 5 объектам капитального ремонта жилфонда: н.п. Октябрь, ул. Октябрьская, д.8; г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, д. 7 и ул. 50 лет Октября, д. 11; н.п. Красное Знамя, д. 5 и 15. На постоянном контроле находится состояние дорог: проводится их профилирование, ямочный ремонт, подсыпка заниженных мест песчано-гравийной смесью. Вместе с тем ряд дорог нуждается в усовершенствовании покрытия, работа в данном направлении по мере поступления финансирования будет продолжена.

В этом году начали функционировать и социально-культурные объекты: многофункциональная спортивная площадка в аг. Коммунар, безопасная игровая площадка в дошкольном центре развития ребенка. На базе педиатрического отделения ЦРБ открыли детскую комнату, в Узе по инициативе жителей и при их финансовом участии появилась зона отдыха и занятий спортом «ЗДОРОВЕЙ-ка». В г.п. Уваровичи заработал объект общественного питания Кафе «Диалог», в д. Смычек – магазин «Крама».

Большое внимание в районе уделяется качеству питьевой воды. Так, в январе нынешнего года введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в н.п. Церковье, в апреле выполнены замещающие мероприятия – введены в эксплуатацию 6 мини-станций в н.п. Бацунь, Зеленый Дуб, Кошелево, Недойка, Красный Свет, Теклевка.

Ведется целенаправленная работа по обращению с отходами. Несмотря на то что в районе организован сбор и вывоз мусора, за 9 месяцев текущего года в ходе проверок выявлено более 13 тыс. фактов их размещения вне санкционированных мест, вынесено более 22 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства по наведению порядка на земле. Как видим, не все граждане добросовестно относятся к своим обязанностям и заботятся об окружающей среде. Культуру обращения с отходами необходимо прививать с детства.

В теме предстоящего Всебелорусского народного собрания Валентин Ундруль обозначил, что Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы носит народный характер. Такой подход гарантирует, что при принятии стратегических решений будут учтены интересы и запросы граждан. Документ предлагает комплексный подход – от глобальных задач технологического прорыва до конкретных шагов по благоустройству. В непростых внешнеполитических условиях они достаточно напряженные, но объективные и необходимые. Чтобы дальше развиваться, реализовывать намеченные планы развития страны, в первую очередь работать должна экономика посредством внедрения новых технологий, импортозамещения и ресурсосбережения. Построение высокопроизводительного сельскохозяйственного производства и промышленной переработки, достаточных для обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение населения высококачественными, доступными продуктами питания и расширение экспортного потенциала остаются также ключевыми приоритетами. В числе основных задач и переход к новому качеству жизни каждого белоруса, создание равных возможностей для людей, независимо от места проживания. Работа будет сложной, достаточно напряженной, но совместные усилия государства и общества позволят успешно реализовать намеченные планы и обеспечить новый уровень благополучия для каждого жителя Беларуси.

Во время встречи жители сельсовета обратились к главе района с интересующими их вопросами, касающимися ремонта уличных дорог в населенных пунктах, чистки колодца, транспортного сообщения с райцентром, подключения Неговской АВОП к электро- или газовому отоплению, ремонта участка автомобильной дороги Буда Люшевская-Солтановка.

Все обозначенные вопросы будут изучены ответственными службами для принятия соответствующих решений.

Татьяна Титоренко

Фото автора