Сергей Халдай проинформировал о социально-экономическом развитии района, отметив рост заработной платы, инвестиций, создание новых организаций, выполнение большинства прогнозных показателей и заданий соцэкономразвития. Также он напомнил, что для сохранения позиций и их улучшения необходимо каждому плодотворно трудиться на своем рабочем месте.

В рамках обсуждения заседания Всебелорусского народного собрания глава депутатского корпуса акцентировал внимание, что Беларусь является социально-ориентированным государством, в котором уделяется большое внимание поддержке людей, нуждающихся в помощи и внимании.

О мерах противодействия мошенникам присутствующим рассказала главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Марина Агажельская. Она призвала всех быть внимательными и соблюдать информационную гигиену, не поддаваться на уловки злоумышленников. Также Марина Владимировна проинформировала о проводимых в районе новогодне-рождественских мероприятиях.

Евгений Коновалов

Фото автора