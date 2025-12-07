«Ваша ежедневная работа – это справедливый диалог между законом и человеком. За юридическими формулировками вы видите проблемы людей и даете им надежду, помогаете отстоять их права и интересы, почувствовать себя уверенными и защищенными».

Профессионализм юристов делает право реальным инструментом помощи для каждого жителя Гомельского региона, говорится в поздравлении:

«От всей души благодарю вас за ваш труд, за ваш неоценимый вклад в создание атмосферы доверия и стабильности, в которой сегодня живет наше общество».

Гомельщина официально