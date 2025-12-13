На встрече с жителями многоквартирного жилого сектора директор коммунальной службы Евгений Новик подтвердил имевшиеся перебои в работе оборудования на котельной «Колледж» и пояснил гражданам, что их причина установлена, ведутся работы по устранению имеющихся замечаний.





«Завершение ремонтных работ планируется осуществить в срок до 24 декабря текущего года. Для обеспечения жителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения в настоящее время задействована передвижная блочно-модульная котельная, находящаяся на балансе «Гомельоблтеплосети». Она будет использоваться до момента завершения ремонтных работ на котельной «Колледж». Работниками коммунальной службы также проводятся дополнительные работы по промывке теплообменников, установленных на котельной для улучшения нагрева горячей воды», – рассказал Евгений Новик.

Кроме того, в настоящее время завершаются работы по монтажу и подключению к системе теплоснабжения новой передвижной блочно-модульной котельной производительностью 1,0 МВт, работающей на пеллетах, выпущенной ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» с последующим ее запуском. Дополнительные мощности котельной позволят обеспечить жителей теплоснабжением и горячим водоснабжением надлежащего качества.

Евгений Новик также разъяснил гражданам, как будет производиться перерасчет за оказанные не в должной мере услуги.

В ходе встречи горожане обозначили ряд вопросов, касающихся благоустройства дворовых территорий, сноса ветхих деревьев.

Наталья Логунова

Фото автора