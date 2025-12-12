БЖД запускает новогодние поезда в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Проект традиционно реализуется в период рождественских и новогодних праздников. Совершить путешествие из столицы можно 12-13, 20-21, 24-25 декабря, 6-7, 9-10 января.

Поезд состоит из купейных вагонов, в пути пассажиров будут сопровождать проводницы-Снегурочки. Состав отправляется из Минска вечером, а с вокзала станции Брест-Центральный утром в пущу туристов доставят на комфортабельных автобусах.

Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа. Они посетят поместье белорусского Деда Мороза, где их ждут украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка. Туристы также увидят терем Снегурочки, волшебную мельницу, побывают на Аллее знаков восточного календаря, смогут загадать свои самые сокровенные желания на Поляне двенадцати месяцев.

Для гостей приготовили угощение пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах в кафе «Хата Деда Мороза». Состоятся «Фото-сафари» с посещением зоовольерного комплекса, экскурсия в Музей природы.

В зимнем сезоне-2024/25 было организовано семь новогодних поездов по маршруту Минск — Брест — Минск с экскурсионной и анимационной программой. В проекте приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых 100 жителей Латвии, посетивших страну благодаря безвизовому режиму.