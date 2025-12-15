Информационно-пропагандистская группа под руководством председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая в рамках Единого дня информирования встретилась с коллективом Уваровичской школы.

В состав группы вошли главный специалист райсовета Вероника Ацаева, главный санитарный врач Сергей Антонов, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев, заместитель директора ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галина Пашковская.



По основной теме дня выступила главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она подчеркнула, что качество вместе с дисциплиной, трудолюбием и интеллектом является нашим главным ресурсом. Говоря о благоустройстве и наведении порядка, она обозначила, что за 9 месяцев текущего года на Будакошелевщине профилировано более 320 км дорог, ямочный ремонт выполнен на 11142 м2, отремонтировано и установлено 200 малых архитектурных форм, снесено 102 пустующих дома, в хозяйственный оборот вовлечено более 25 га земли, на 85300 га проведены мелиоративные работы. На животноводческих фермах и комплексах завершены масштабные ремонтные работы, отремонтированы хранилища для кормов. Говоря о чистоте населенных пунктов, Вероника Александровна отметила, что в районе функционирует станция сортировки твердых коммунальных отходов, на которой отсортировано за отчетный период более 329 тонн вторичных материальных ресурсов.

Обозначила Вероника Ацаева и активное участие будакошелевцев в акции «Дай лесу новае жыцце»: более 1350 человек высадили порядка 300 тысяч саженцев деревьев, создав 70,5 га лесных культур. Всего же в районе с начала года было посажено более 1700 деревьев, примерно 1200 кустарников и 17500 цветов.

Также главный специалист райсовета проинформировала о строительстве в текущем году жилья, торговых объектов, станций обезжелезивания, установке спортивных площадок.

Продолжая тему наведения порядка на земле, Сергей Халдай рассказал об эксперименте, проведенном в 2025 году, – закупке фотоловушек для трех сельсоветов. По его словам, данные устройства помогают в установке лиц, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах.

– Однако основная цель – не наказание, а профилактика. Необходимо разговаривать с нарушителями, в том числе потенциальными, напоминать им о больших штрафах за создание несанкционированных свалок, – отметил глава депутатского корпуса. – Не стоит забывать и о наведении порядка на приусадебных участках.

Также Сергей Анатольевич напомнил о необходимости соблюдения водителями скоростного режима с учетом погодных условий.

О том, какие преобразования запланированы в 2026 году в городском поселке к празднику хлеборобов, присутствующих ознакомил председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко.

Главный санитарный врач Сергей Антонов акцентировал внимание на недопустимости появления несанкционированных свалок, а также на необходимости вакцинации против гриппа.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев в свою очередь напомнил о соблюдении правил безопасности в осенне-зимний период, ознакомил со статистикой по пожарам и порекомендовал установить в домах автономные пожарные извещатели.

Заместитель директора ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Галина Пашковская остановилась на схемах, которые используют мошенники для завладения личными данными граждан, номерами их банковских карт.

Евгений Коновалов

Фото автора