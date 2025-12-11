По основному вопросу дня проинформировала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Она отметила, что пятилетка качества является актуальной стратегией развития страны и ответом на вызовы времени: жесткая конкуренция наблюдается во всех сферах и на всех уровнях. Качество – это одновременно и конечный результат, и путь. Это основной ресурс страны наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым белорусы живут в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению.

Елена Михайловна подробно остановилась на основных направлениях работы, проделанных в рамках Года благоустройства, как в целом по стране, так и на территории района. Это строительство и ремонт жилья, дорог, освещения, работа с пустующими и ветхими домами, неиспользуемыми участками, лесовосстановление, благоустройство и наведение порядка в городах и сельских населенных пунктах. И важно то, что белорусы продемонстрировали единство и сплоченность в ходе проведения республиканских субботников, месячников, акций.

Так, на Будакошелевщине проведены работы по профилированию дорог в объеме 320,28 км, подсыпке заниженных мест песчано-гравийной смесью в количестве 3 516 м³, произведен ямочный ремонт в объеме 11 142,5 м². Сделано 0,14 тыс. м² тротуара, обустроено и отремонтировано 3 велосипедные парковки. Также установлено и отремонтировано более 200 малых архитектурных форм. В г.п. Уваровичи открыт объект общественного питания кафе «Диалог», в деревне Смычек – магазин «Крама».

По итогам 10-ти месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 7348 м² жилья, в том числе индивидуального – 5 296 м², возведен многоквартирный дом площадью 2 052 кв.м. В текущем году проводились строительно-монтажные работы по 5 объектам капитального ремонта жилищного фонда в райцентре, аг. Октябрь, п. Красное Знамя.

По-прежнему должное внимание в районе уделялось качеству питьевой воды. В январе текущего года введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в н.п. Церковье, в апреле выполнены замещающие мероприятия и введены в эксплуатацию 6 мини-станций в н.п. Бацунь, Зеленый Дуб, Кошелево, Недойка, Красный Свет, Теклевка.

Благодаря строительству новых объектов инфраструктуры жители района имеют возможность комфортно и безопасно проводить досуг и заниматься спортом. Среди них: многофункциональная спортивная площадка в аг. Коммунар, безопасная игровая площадка в дошкольном центре развития ребенка, активная зона отдыха и занятий спортом «ЗДОРОВЕЙ-ка» на территории Узовского сельсовета. Впервые на базе педиатрического отделения центральной районной больницы реализован совместный проект областного отделения «Белорусский фонд мира» и Детского фонда с поддержкой магазина «5 Элемент» по открытию детской комнаты.

Понятие чистоты и ухоженности населенных пунктов тесно связано с системой обращения с отходами. На территории района данную функцию выполняет станция сортировки твердых коммунальных отходов КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Ее проектная мощность 1129 т. в год, среднесуточная производительность – 3,9 т в день. Собранные смешанные вторичные материальные ресурсы вывозятся на линию сортировки для их дальнейшей отсортировки по видам. В текущем году отсортировано 329,75 т вторичных материальных ресурсов.

Более 1350 жителей района приняли активное участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» За время ее проведения совместными усилиями было высажено порядка 300 тысяч саженцев деревьев, создано 70,5 га лесных культур.

Безусловно, в Год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне особое внимание уделено мемориалам и местам воинских захоронений. Повсеместно прошли акции по благоустройству этих памятных мест.

Подытоживая выступление, Валентин Ундруль подчеркнул, что, несмотря на завершение Года благоустройства, наведение порядка не заканчивается, благоустройство – это постоянный процесс и системная работа. На очередную пятилетку в районе предусмотрено выполнение государственных программ, направленных на повышение стандартов качества жизни, среди которых «Строительство жилья», «Транспорт Беларуси», «Дороги Беларуси», «Комфортное жилье и благоприятная среда» и др.

– Реализовать задачи пятилетки качества, сделать ее эффективной и результативной можно лишь совместными усилиями государственных органов, организаций всех форм собственности и граждан. Порядок должен быть везде, начиная от дворовых территорий и заканчивая производственными объектами, где вы работаете. От вашего отношения к труду и окружающей среде в целом зависит внешний облик района и его будущее, – обозначил глава района. – В этой связи важно формирование понимания личной ответственности за общий результат, за сохранение независимости страны. Ответственность за то, в каких условиях мы живем, несет каждый из нас. Беларусь – наш общий дом. В нем должно быть уютно и комфортно нам и нашим гостям.

В ходе диалога жители аг. Широкое обратились к председателю райисполкома по вопросу транспортного сообщения с районным центром во второй половине дня и ремонту кровли дома 6а по ул. Советской населенного пункта. Обозначенные проблемы взяты главой района на контроль.

Татьяна Титоренко

Фото автора