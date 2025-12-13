В рамках широкомасштабной информационной кампании, направленной на повышение осведомленности граждан о необходимости установки пожарных извещателей, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие в социально-педагогическом центре. Мероприятие было организовано для родителей, чьи дети находятся в социально опасном положении, и стало важным шагом в обучении правилам безопасности.

В ходе встречи спасатели рассказали о самых распространенных причинах возникновения пожаров и как часто они приводят к трагическим последствиям. Приведенные примеры случаев, когда из-за халатности родителей пострадали дети, произвели сильное впечатление на присутствующих. Это еще раз подчеркнуло важность соблюдения мер предосторожности и внимательного отношения к вопросам безопасности в домашних условиях.

Особое внимание уделили правилам эксплуатации отопительных печей и теплогенерирующих устройств. Участники мероприятия узнали, как правильно использовать эти устройства, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. Работники РОЧС напомнили, что даже незначительные нарушения правил могут привести к серьезным последствиям.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало обсуждение преимуществ автономного пожарного извещателя. Инспектор сектора надзора и профилактики Иван Гуляев акцентировал внимание собеседников на том, что установка такого устройства — это надежный способ защитить свою семью и имущество. Пожарный извещатель способен оперативно оповестить о возникновении пожара на ранней стадии, что может спасти жизни. Он продемонстрировал принцип работы автономного пожарного извещателя и рассказал о правилах его установки в жилых помещениях. Участники мероприятия получили практические советы по выбору места для установки извещателя, а также рекомендации по его обслуживанию.

В завершение беседы присутствующим были вручены памятки «Ваш безопасный дом», содержащие ключевые рекомендации по обеспечению безопасности в быту. Эти памятки помогут родителям лучше понять важность профилактических мер и научат их заботиться о безопасности своих детей.

Буда-Кошелевский РОЧС