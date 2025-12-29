На очередном заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции были рассмотрены печатные издания, в содержании которых установлено наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства информации.

Список пополнился 52 наименованиями печатных изданий. Все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны.

В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в вышеуказанный список, Министерство информации в соответствии с абзацем 13 п.2 ст.33 закона Беларуси от 29 декабря 2012 года №8-З «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий.