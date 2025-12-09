Расширились возможности личного электронного кабинета на портале «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

С 9 декабря на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна новая электронная услуга 3.66.03 «Направление уведомлений от государственных органов». Услуга предназначена для направления государственными органами Беларуси уведомлений (текстовая информация, без возможности прикрепления файла) в личные кабинеты физических лиц на ЕПЭУ.

Услугу можно получить в автоматическом режиме по технологии «система-система» путем подписки на соответствующий сервис.

Для подключения услуги 3.66.03 государственным органам необходимо заполнить заявку на основании электронной формы, заключить договор на оказание услуг, а также организовать защищенное соединение с использованием программного средства канального шифрования, предоставляемого Национальным центром электронных услуг.

Функционал электронной услуги позволяет отправлять уведомления во все активированные личные кабинеты, отправлять уведомления во все личные кабинеты, в том числе не активированные, осуществлять единичную отправку уведомления по идентификационному номеру, осуществлять отправку уведомлений по списку идентификационных номеров, проводить проверку активности личного кабинета по идентификационному номеру, проводить проверку активности личного кабинета по списку идентификационных номеров.