В то время как Беларусь идет по пути развития и созидания, руководители западноевропейских стран думают о войне. Иначе как можно объяснить увеличение расходов на военные закупки в Германии на сумму более 50 млрд евро, наращивание оборонного бюджета до 108 млрд евро? Поляки тоже не отстают, увеличивая штат солдат с 215 до 300 тысяч. К тому же в Польше в рамках программы «Военный щит» планируется развернуть производство мин в приграничных с Беларусью и Россией регионах. Поддержали «тренд» и в Литве, где правительство утвердило госбюджет на 2026 год с обязательными расходами на оборону в размере 5,38% от ВВП.

По словам начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь Павла Муравейко, на Западе проводятся мероприятия по развитию вооруженных сил, активно закупаются современные виды оружия, а в речах политиков присутствуют реваншистские настроения. Ситуацию можно не доводить до военных действий, об этом неоднократно говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Нужно садиться за стол и договариваться. Россияне, к примеру, к этому готовы, несмотря на провокации со стороны НАТО.

Однако правительства стран Западной Европы к диалогу не стремятся. Мир им не нужен. Эскалация конфликтов для них финансово выгодна. Как заявил премьер-министр Венгрии Вилли Орбан, те, кто производит оружие, всегда хотят войны или каких-то вооруженных конфликтов. Естественно, при таком раскладе мнение рядовых граждан учитываться не будет. Люди проводят митинги, призывая власти к диалогу. Но их голос не слышат.

Между тем расходы на «оборонку» не могут не сказываться отрицательно на экономиках стран и, как следствие, на простых гражданах. Пример издевательства над собственным народом – правительство Литвы. Оно инициировало поднятие цен на воду с февраля 2026 года, причем не только на горячую, но и холодную. Один кубический метр холодной воды будет стоить более 2 евро, или примерно 7 белорусских рублей. Есть проблемы и в сфере туризма. Запретив россиянам въезд, литовское правительство навредило прежде всего своим гражданам, работавшим в данной отрасли: именно гости из России составляли основу доходов. Сегодня пустеющие гостиницы и закрывающиеся рестораны стали нормой. Эту проблему руководство не видит, зато Украине помочь – святое дело. Правительство Литвы даже рассматривает вариант с оказанием помощи украинцам за счет транзита белорусских удобрений через порт в Клайпеде. Интересно, как относятся к инициативе министра обороны Робертаса Каунаса обычные граждане? Вряд ли одобряют, ведь эти деньги можно направить на поддержку своего народа. Но об этом министр не подумал.

Далека от идеальной ситуация и в Германии, которая когда-то славилась своей экономикой. Идет сокращение людей практически во всех отраслях, индекс занятости населения приблизился к историческому минимуму. Эксперты прогнозируют ухудшение положения дел, утверждая, что и в 2026 году в каждой третьей немецкой компании будут происходить массовые сокращения.

Еще один пример недальновидности политиков Германии – закрытие завода «Фольк-сваген» в Дрездене. Отказ от российских энергоносителей и другого сырья обернулся проблемами с качеством. Как итог – снижение продаж в Китае, США и Европе. Вот к чему приводит бездумная политика руководства, живущего жаждой наживы, а не насущными проблемами своего народа.

Евгений КОНОВАЛОВ