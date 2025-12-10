С начала 2026 года в Беларуси до 45 рублей вырастет размер базовой величины. В связи с этим изменятся суммы административных штрафов, госпошлин и ряда соцвыплат. Новые их размеры посчитал mogilev.1prof.by.

Госпошлины

Поскольку размер многих госпошлин привязан к базовой, с 1 января изменятся платежи, которые пополняют местные бюджеты и обязательны для совершения юридически значимых действий.

Браки и разводы

Регистрация брака в ЗАГСе теперь будет стоить 45 рублей (1 БВ). Столько же — и восстановление утерянного свидетельства. Смена фамилии или полных имен обойдется в 90 рублей (2 БВ), тогда как за первый развод придется заплатить 180 рублей (4 БВ), а за последующие — 360 рублей (8 БВ).

Удостоверяющие документы

Стандартная замена паспорта в течение месяца обойдется в 45 рублей (1 БВ). За процедуру ускоренного оформления (15 дней) белорусы заплатят 90 рублей (2 БВ), а за срочное оформление (7 дней) — 150 (3 БВ) для минчан и жителей областных центров.

Замена водительского удостоверения будет стоить 90 рублей (2 БВ), а пошлина за судебное дело о недействительности сделки — 250 рублей (5 БВ).

Штрафы

Изменение базовой величины затронет и сферу административных правонарушений, в первую очередь подорожают штрафы для водителей.

Превышение скорости

Наиболее распространенное нарушение, согласно законодательству, обернется штрафом от 45 рублей (до 1 БВ) за превышение на 10-20 км/ч и до 540 (12 БВ) за превышение более чем на 40 км/ч. Повторные нарушения будут караться штрафами от 225 до 675 рублей (5-15 БВ) или лишением водительских прав на год.

Отсутствие техосмотра

Штраф для физлиц составит до 135 рублей (3 БВ), для ИП и юрлиц — до 450 рублей (10 БВ).

Вождение в состоянии алкогольного опьянения

За 0,8 промилле в крови водителя накажут штрафом до 4500 рублей (100 БВ) и лишат прав на 3 года. При более высоком уровне опьянения штраф возрастет до 9000 рублей (200 БВ) с лишением прав на 5 лет.

Курение

За курение, в том числе электронных сигарет, в запрещенных местах грозит до 180 рублей (4 БВ), а за курение в подъезде или лифте — до 900 (20 БВ).

Безбилетный проезд

«Зайцы» в городе заплатят от 22,5 до 45 рублей (0,5-1 БВ), в пригородном транспорте — 31,5 рубля (0,7 БВ), а в междугороднем — 45 рублей (1 БВ).

Соцвыплаты и пособия

Повышение базовой положительно скажется на размере ряда госпособий и выплат.

Пособие по безработице

Размер выплат зависит от стажа. Максимально можно получить 90 рублей (2 БВ), минимально — 33,75 рубля.

Соцподдержка

Выплаты белорусам, прошедшим реабилитацию, составят 90 рублей (2 БВ). Для тех, кто вернулся из мест лишения свободы, предусмотрена помощь до 225 рублей (5 БВ).

Военные сборы

Военнообязанные, привлекаемые на сборы, получат пособие в размере 675 рублей (15 БВ).

Матпомощь на работе

Выплаты по коллективным договорам (например, на оздоровление, рождение ребенка или свадьбу) вырастут в среднем на 7%, так как обычно привязаны к базовой величине.

mlyn.by