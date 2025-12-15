Всего мониторингом было охвачено около 20 тысяч единиц, большая часть из которых исправна. Ремонту подлежит порядка 15% единиц.

Машины, которые отремонтировать не представляется возможным, забирает «Гомельоблагросервис»: предприятие продолжает работу по сбору техники, которая затем отправляется на вторичный рынок.

Созданные в нынешнем году механизированные отряды должны оказывать всестороннюю помощь в ее ремонте, подчеркнул губернатор Иван Крупко:

«Технику необходимо максимально сохранить. Все, что можно, – отремонтировать».

Гомельщина официально