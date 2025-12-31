Дорогие жители Гомельщины, примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками! Переворачивая последний лист календаря, каждый окидывает взглядом пройденный путь. И нам есть, чем гордиться!

В регионе собрали достойный урожай, завоевали пять Госзнаков качества, запустили новые производства. Славно потрудились в Год благоустройства.

Юбилею Великой Победы мы посвятили обновленные мемориалы, грандиозные муралы, множество ярких мероприятий.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет временем новых идей, смелых проектов и больших успехов! Пусть наша жизнь и жизнь всех, кого мы любим, будет наполнена оптимизмом, верой в свои силы, мечтами и радостью!

Мира и добра вашим домам! Будьте здоровы и счастливы!

С праздником! С Новым годом, любимая Гомельщина!

Жители региона смогут увидеть новогоднее видеопоздравление губернатора сегодня на телеканале «Беларусь-4» Гомель» в 18:50 и 20:20.

Гомельщина официально