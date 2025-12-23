В рамках акции «От всей души» представители общественности посетили граждан почтенного возраста.

Председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова и представитель РО «Белорусский фонд мира» побывали в Уваровичской участковой больнице и навестили пациентов, находящихся на койках социального ухода в отделении сестринского ухода. Затем на дому посетили местную жительницу – узницу фашистских концлагерей Марию Пинчук. Помимо теплых, душевных пожеланий с наступающим Новым годом, пожилым людям были вручены и сладкие подарки.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора