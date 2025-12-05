Экономика Литвы терпит катастрофические убытки: грузоперевозчики бегут из страны, авиакомпании разоряются. Чтобы обезопасить себя в будущем, логистические компании, пострадавшие от абсурдного действия властей из-за закрытия границ, начали регистрировать транспортные средства на латвийские номера. А созданные недавно перемещаются в другие регионы, забирая с собой деньги, которые бы пополнили литовский бюджет.

Постоянно летающие вблизи аэропорта Вильнюса шары и бездействие литовских властей привели к тому, что авиакомпании вынуждены перенаправлять рейсы из Вильнюса в другие города, сокращая количество полетов. Задержки рейсов и компенсации пассажирам для них совсем экономически невыгодны. Но руководству страны нет до этого дела, как и до людей, часами просиживающих в самолетах, а при отмене рейса – вынужденных сутками нервничать в ожидании в аэропорту.

Меж тем, как издёвка, звучат заявления главнокомандующего Вооруженными силами Литвы генерала Раймундаса Вайкшнораса о том, что национальные и международные оборонные компании никак не могут придумать, как сбить воздушные шары. Так и хочется спросить: не могут или не хотят?! «Литовским пограничникам выгоднее крышевать конт-рабандистов, чем служить государству», – обозначил председатель Национального профсоюза пограничников Жигимантас Калпокас. Так он прокомментировал задержание двух литовских стражей границы, которые помогали контрабандистам переправлять сигареты с помощью дронов. По его словам, контрабандисты предлагают суммы в 5 раз выше официальной зарплаты, поэтому на сигаретах там зарабатывают все. А как же честь и военная присяга – верой и правдой служить государству? Как видим, личная выгода для литовских пограничников превыше интересов государства.

Аховая ситуация и в здравоохранении. Из-за нехватки денежных средств часть больниц Литвы приостановила до конца года бесплатную помощь пациентам. Обратившихся просят платить за услуги даже при наличии социального страхования и направления. Возникает логичный вопрос, что делать тем, кому лечение необходимо проходить сейчас, но нет денег? Как пояснила член Электренайского горсовета Эдвардас Балейшис, больница пытается перенести прием пациентов на следующий год, когда снова поступит финансирование. Часть людей обратится к врачам самостоятельно в новом году, когда им больше не придется платить за услуги. Но это приведет к космическим очередям к врачам, причем не только в больнице, но и в других медучреждениях.

Только вот вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем и слышать свой народ, работать на его благо, власти страны продолжают обсуждать танки, дроны и угождать НАТО. Как заявил на днях министр обороны Литвы Робертас Каунас, страна полностью возьмет на себя расходы по размещению американских войск. Литовцы будут оплачивать инфраструктурные объекты, коммунальные услуги, питание, стирку, транспортные услуги. Почему бы и нет! Ведь Литва – богатая процветающая страна, которая может себе позволить всё! А вот мнения простых граждан, их жизнь и интересы, как видим, пока не выходят на первый план у руководства страны.

Татьяна Титоренко