Длинные выходные, новые поезда в метро, ограничения на МКАД, финансовые изменения и возможность улететь в солнечный Алматы — рассказываем о самом важном, что ждет белорусов в последний месяц года.

Праздники и каникулы

Белорусов ждет череда продолжительных выходных. Благодаря католическому Рождеству отдыхать можно будет четыре дня подряд — с 25 по 28 декабря. Отработать один из этих дней предстоит в субботу, 20 декабря.

На 14 дней растянутся и зимние каникулы у школьников. Они стартуют 25 декабря и завершатся только после православного Рождества, 7 января.

Транспорт: мосты, «Ласточки» и новые маршруты

Поезда

Зима вносит коррективы в движение поездов. 2-3 и 9-10 декабря из-за капитального ремонта моста через реку Друть на перегоне Рогачев – Сверково будет изменено расписание. На эти даты отменяются поезда сообщением Могилев – Гомель в обоих направлениях. Поезд Гомель – Санкт-Петербург отправится раньше, в 15:32, а его беспересадочные вагоны до Москвы проследуют через Жлобин и Могилев.

Приятным бонусом для путешественников станет запуск с 15 декабря дополнительного ежедневного рейса № 719/720 Москва – Минск – Москва на комфортабельных «Ласточках».

Метро и автобусы

Для минчан приятной новостью станет обновление подвижного состава метро: четыре новых поезда «Минск 2024» выйдут на «Автозаводскую» линию. Вагоны оборудованы современными системами комфорта — широкими дверными проемами, сквозными переходами между вагонами, USB-розетками, климат-контролем и поручнем с подогревом.

Столичная транспортная сеть ждет плановую реновацию. С 1 декабря автобус №184с («Каменная Горка – 5» – «Одоевского») прекращает существование. На утренние часы пик добавят рейсы на маршрутах №60 («Запад-3» – ТЦ «Ждановичи») и №128 («Каменная Горка – 4» – метро «Каменная Горка»). А у автобуса №143с (метро «Московская» – «Зеленый Бор») появится остановка «Кнорина» из-за растущего пассажиропотока.

Прямое сообщение с Алматы

Не отстает и авиасообщение. С 18 декабря национальный перевозчик «Белавиа» открывает прямые рейсы в казахстанскую южную столицу — Алматы. Вылеты из Минска запланированы по понедельникам и четвергам в 20:20, обратные рейсы — по вторникам и пятницам в 04:10. Перелет займет около пяти часов, а стоимость билета стартует от 658 белорусских рублей.

Изменения в банках

С первого дня зимы ряд банков корректирует свои тарифы и правила:

Беларусбанк упрощает процедуру блокировки карты через звонок в контакт-центр. Важное условие — звонок должен поступать с номера, привязанного к договору.

упрощает процедуру блокировки карты через звонок в контакт-центр. Важное условие — звонок должен поступать с номера, привязанного к договору. МТБанк существенно снизит комиссии. Выписки по счетам за период менее года подешевеют с 20 до 10 рублей, а за год и более — с 50 до 20 рублей. Также банк снизит минимальную комиссию за переводы в российских рублях за пределы банка — до 20 рублей вместо 150.

существенно снизит комиссии. Выписки по счетам за период менее года подешевеют с 20 до 10 рублей, а за год и более — с 50 до 20 рублей. Также банк снизит минимальную комиссию за переводы в российских рублях за пределы банка — до 20 рублей вместо 150. Приорбанк с 3 декабря вводит лимит на переводы с карты на карту за рубеж: не более 20 операций в неделю на одну карту.

с 3 декабря вводит лимит на переводы с карты на карту за рубеж: не более 20 операций в неделю на одну карту. БНБ-Банк с 22 декабря установит лимиты на бесконтактное снятие наличных: до $1700 для карт премиум-класса и до $350 — для всех остальных. Чтобы снять больше, карту придется вставить в банкомат.

С понедельника наличие зимней резины на всех четырех колесах автомобиля становится строгой нормой, независимо от того, лежит на дороге снег или нет. Отсутствие шин не по сезону может обойтись водителю в сумму до 42 рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года базовая величина вырастет с 42 до 45 рублей.

Запрет для тракторов

С 1 декабря колесные тракторы и самоходные машины с 07:00 до 20:00 не смогут двигаться по участку МКАД от развязки с ул. Ваупшасова до развязки с ул. В.Турова.

Где купить ёлку

Традиционные сельхозярмарки в Минске будут работать по выходным до 7 декабря — если, конечно, погода не внесет свои суровые коррективы. В ассортименте — кондитерские изделия, мясная продукция, овощи, фрукты и живая рыба.

Уже с 1 декабря в Бресте откроются рождественские ярмарки, а к 20-му числу к нему присоединится Минская область. Ёлочные базары начнут работу в середине месяца.

Курильщикам придется платить больше

С начала месяца подорожают отдельные позиции сигарет Pall Mall, Kent, Rothmans, Dunhill и Lucky Strike (в среднем на 20–30 копеек). На прилавках появятся новые бренды, включая Dunhill Mix Red по 8 рублей за пачку.

