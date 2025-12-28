Ночью 29 декабря по западной половине республики сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/с. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в отдельных районах ожидается слабая метель. Утром и днем местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, а по западной половине во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидаются осадки, в основном снег, утром и днем мокрый снег.

Температура воздуха ночью — от минут 3 до минус 9 градусов, в юго-западных районах от минус 2 до плюс 1. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.