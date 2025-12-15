Новогодний марафон добра объединил 150 делегаций, представителей власти и общественности. В прямом эфире к церемонии открытия подключились все регионы республики.

Старт марафону добра дали председатель облисполкома Иван Крупко, заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, министр образования Андрей Иванец, председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.

Как отметила Наталья Петкевич, большой марафон добра проводится в нашей стране 31-й раз и стал одной из добрый традиций, которая объединяет общество.

Иван Крупко поприветствовал гостей на Гомельщине и подчеркнул, что юго-восточный регион богата на чудеса:

«Благодаря акции «Наши дети» чудеса, внимание и улыбки дойдут до каждого ребенка в нашей стране».

Гомельщина официально