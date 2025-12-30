Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало соглашение с крупными торговыми организациями о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения.

Напомним, что соглашение действует на протяжении четырех лет, 2026‑й станет пятым годом его реализации. Впервые такие договоренности представители МАРТ и торговли скрепили подписями 12 января 2022 года. С тех пор Соглашение неоднократно продлевалось. Примечательно, что в этот раз действие документа пролонгировали не на квартал, как это делали ранее, а сразу на полгода.

По мнению министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича, белорусы видят стабильность развития государства и не ожидают никаких шоковых ситуаций, а бизнес и государство доверяют друг другу. Очевидно, что стороны заинтересованы в стабильном развитии экономики.

С начала действия программы выдано уже более 2,5 млн карт. Граждане получили скидки более чем на 150 млн рублей. Эти цифры иллюстрируют реальную поддержку социально уязвимых слоев населения, которые активно пользуются предоставленной им возможностью экономить семейный бюджет.

Какие товары можно купить с 10%-ной скидкой:

— мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов, без добавок);

— хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные);

— крупа перловая;

— хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), масла растительного;

— хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютена пшеничного), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий;

— сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления;

— говядина (кроме бескостного мяса);

— свинина (кроме бескостного мяса);

— мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлажденное или замороженное, в тушках;

— молоко коровье пастеризованное, за исключением топленого молока;

— кефир из коровьего молока;

— сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров;

— творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок;

— сыр (твердый, полутвердый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов;

— яйцо куриное свежее диетическое или столовое;

— масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топленого масла;

— масло подсолнечное (подсолнечно-рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) масла;

— масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного (смешанного) масла;

— яблоки свежие;

— капуста белокочанная свежая;

— лук репчатый свежий;

— свекла свежая;

— морковь свежая;

— картофель свежий продовольственный;

— сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического в мелкой фасовке 20 г и менее;

— каши для детского питания сухие молочные обогащенные, быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания;

— консервы мясные, мясорастительные для детского питания;

— сухие молочные смеси для детского питания;

— консервы фруктовые для детского питания.

Куда идти за скидкой?

Получить социальную скидку, как отмечалось выше, можно в 13 крупных торговых сетях:

«Белмаркет»;

«Гиппо»;

«Соседи»;

«Евроопт»;

«СантаРитейл»;

«Доброном»;

«АЛМИ»;

«Корона»;

магазины Белкоопсоюза;

«Простор»;

Green;

«ДОРОРС»;

«Дионис».

