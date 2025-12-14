И вновь Литва. Только на этот раз любимую правительством этой страны тему метеозондов подняли не политики, а беглые. Они организовали собрание (десяток человек с плакатами на акцию как-то не тянет) у белорусского посольства с требованием прекратить атаки, которых на самом деле и нет. Однако на вопросы прохожих о цели проведения мероприятия, о каких таких атаках написано на плакатах, толком ничего ответить не смогли. Между тем уже все здравомыслящие политики увидели и поняли: метеозонды пересекают границу по инициативе самих же литовцев, которые занимаются контрабандой сигарет из Беларуси. Однако для «змагаров» это не имеет никакого значения. Им дали команду выйти – они вышли. Эти люди готовы на любое действие, лишь бы деньги платили.

На одном из телеграм-каналов под этой информацией негативные высказывания были как со стороны белорусов, так и самих литовцев. Последним уже надоели абсурдные инициативы Тихановской (а идея с акцией как раз ей и принадлежала). Благо что ее содержание теперь не на их плечах. Она вот-вот покинет страну из-за ослабления мер безо-пасности и переедет в Польшу, где нашла новых друзей, готовых ее содержать. Да и офис в Италии за 700 тысяч евро приобрела на деньги, которые предназначались на поддержку так называемых политзаключенных.

Поэтому неудивительно видеть от граждан Литвы комментарии о том, что белорусы правильно сделали, когда не поддержали Тихановскую на президентских выборах. А некоторые признаются прямо: «Завидуем соседям, что у них такой президент, который заботится о своем народе и отстаивает его интересы». И с этим сложно не согласиться. Давайте посмотрим, с кем встречаются Гитанас Науседа и Александр Лукашенко и что обсуждают на встречах. Литовский президент за последний месяц виделся с коллегами из Латвии, Эстонии, Финляндии и ряда других европейских государств. Общение сводилось к одной теме: увеличению расходов на армию. А о том, чтобы поговорить об экономическом сотрудничестве, он даже и не думал. Наш же Глава государства почти каждую неделю посещает города и районы, действующие производства, встречается с послами, руководителями регионов, простыми гражданами, уделяя внимание темам, направленным в конечном итоге на улучшение благосостояния белорусов.

Науседа к народу не выходит. Неужели боится своих же людей, которые его избирали? А с другой стороны, что он может им сказать, когда экономика в Литве терпит крах, а на «оборонку» расходы только увеличиваются? Может, пояснит, почему до сих пор не договорился с руководством Беларуси и не возвратил из нашей страны более тысячи литовских фур, вынуждая своих же перевозчиков выходить на протест? Созданием видимости работы и отсутствием заботы о собственных гражданах он существенно снизил свой рейтинг. Согласно проведенному в ноябре социологическому опросу, положительно о нем отзываются только 45 процентов жителей страны, тогда как в конце 2019 года в него верили 79 процентов респондентов.

Евгений КОНОВАЛОВ