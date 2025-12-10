Провела заседание председатель комиссии Галина Пашковская. На повестку дня был вынесен вопрос использования резервного фонда районного исполнительного комитета.





Докладывая по основной теме, заместитель начальника финансового отдела райисполкома Елена Мартюченко обозначила, что выделение средств резервного фонда райисполкома осуществляется согласно утвержденной Инструкции, а расходование данных средств производится их получателями строго по целевому назначению.

По итогам заседания члены комиссии единогласно приняли решение по рассматриваемому вопросу.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко