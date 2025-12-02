Сотрудники ГАИ Гомельщины работают в усиленном режиме — по всей области проводятся рейды, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД, создающих угрозу дорожной безопасности.

На особом контроле — наличие зимних шин и техническая готовность автомобилей к холодному сезону. Только за 1 декабря инспекторы выявили 32 нарушения данных правил, водители привлечены к ответственности.

Каждый водитель должен понимать, что безопасность на дороге в этот период зависит от его собственных действий: своевременной смены шин, плавного управления автомобилем, соблюдения дистанции и скорости.

Пешеходам следует уделить внимание своей видимости на дороге в темное время суток: использование световозвращающих элементов — это простой, но эффективный способ обезопасить себя.

