Правительство утвердило государственную программу «Обеспечение правопорядка» на 2026 — 2030 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 декабря №752 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, госпрограмма разработана в соответствии с приоритетными задачами обеспечения национальной безопасности, определенными Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной решением Всебелорусского народного собрания от 25 апреля 2024 года №5. Документ направлен на совершенствование условий для эффективного функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

Целью государственной программы является улучшение условий функционирования органов внутренних дел, внутренних войск МВД и уголовно-исполнительной системы. Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда задач. Во-первых, улучшение состояния и технической оснащенности инфраструктуры для повышения эффективности выполнения стоящих перед органами внутренних дел задач, соблюдения законных интересов граждан, общества и государства. Во-вторых, инфраструктурное обеспечение внутренних войск МВД. В-третьих, размещение, создание условий быта для осужденных и граждан, а также безопасных условий для несения службы сотрудниками и гражданским персоналом уголовно-исполнительной системы.

В документе указано, что задачи будут решаться путем строительства и реконструкции 12 объектов органов внутренних дел, 10 объектов внутренних войск МВД и 4 объектов уголовно-исполнительной системы. Это позволит улучшить условия несения службы, привлечь квалифицированные и ответственные кадры, деятельность которых будет направлена на соблюдение законных интересов и безопасности граждан и общества, включая снижение количества преступлений против жизни и здоровья, дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели государственной программы и реализации задач будут выполнены сводный целевой и целевые показатели.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках Государственной инвестиционной программы, говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.