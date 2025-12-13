Три новых отечественных автомобиля скорой медицинской помощи «Купава» пополнили машинный парк центральной районной больницы.

Плановое поступление новой техники совпало с юбилейной для здравоохранения района датой – 140-летием и стало хорошим подарком не только медработникам, но и всем жителям района. Как отмечает старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Сергей Семченко, первостепенная задача – оказание первой экстренной медпомощи. И наличие современного спецтранспорта в работе – необходимое условие.

Скорые, сошедшие с конвейера отечественного гиганта машиностроения «МАЗа», поступили в ЦРБ в ноябре, прошли техосмотр, а 1 декабря уже выехали на линию. То, что машины более комфортабельные и оснащенные, сразу ощутили и работники, и пациенты. В заводскую комплектацию вошли стационарные и щитовые носилки, эвакуационное кресло для передвижения по лестнице. Салон также оборудован баллонами для подачи кислорода, приспособлением для установки капельницы. Кроме того, на выезде каждая бригада в своем арсенале имеет переносные аппарат ИВЛ, ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, травмоукладку, родовую укладку, сумку-укладку с медпрепаратами – словом, все необходимое.

Оказание круглосуточной экстренной медпомощи в районе обеспечивают три выездные бригады. Старшим одной из них, выезжающей самостоятельно, является фельдшер Елена Зекова. Уроженка Чечерска после окончания Гомельского медколледжа начинала молодым специалистом в Морозовичском ФАПе, с 2000 года – на скорой. У Елены Сергеевны 1-я квалификационная категория, огромный опыт и желание помогать людям.

28 лет в отделении скорой медпомощи трудится фельдшер Елена Механикова. Получив первый профессиональный опыт в БСПМ г. Гомеля, она вернулась на малую родину. И нисколько об этом не жалеет. Детская мечта лечить людей со временем переросла в любимое дело. Елена Алексеевна убеждена, что, помимо доброты, милосердия, сопереживания, медработник должен обладать такими качествами, как ответственность, собранность, умение быстро и правильно реагировать, принимать верные решения.

Санитар выездной бригады Галина Полякова в медицине с 1993 года, с 2018-го – на скорой. Она правая рука у двух Елен: подать, помочь, уложить, укрыть и просто добрым словом поддержать пациента. Помощь Галины Евгеньевны, как отмечают фельдшеры, всегда своевременна и необходима.

Водитель скорой Виктор Шалабудов – не менее важный член выездной бригады. Улыбчивый и приветливый, уроженец д. Брилево, водитель с 28-летним стажем сказал о своем деле просто, по-мужски: «Нравится мне моя работа, нравится помогать людям. Что еще тут скажешь. Это уже мой четвертый автомобиль: легкий, удобный, с хорошей проходимостью, оборудован кондиционерами и системой подогрева». Сетует он лишь об одном: к сожалению, встречаются еще случаи, когда не уступают дорогу автомобилю с включенными проблесковыми маячками, но они единичны. «Уступайте дорогу спецтранспорту! От этого нередко зависит жизнь человека», – пользуясь случаем, обращается к участникам дорожного движения водитель первого класса. Виктор Васильевич делит машину со своим напарником Станиславом Нефедовым, с которым всегда находит общий язык.

Изучая историю здравоохранения района, Сергей Семченко нашел сведения о том, что скорая помощь оказывалась уже в Кошелеве: фельдшер выезжал на автомобиле на вызов и проводил простые манипуляции. «Сегодня же мы видим, насколько далеко шагнула медицина впереди в профессиональном, и в техническом плане. Отрадно, что в Беларуси здравоохранению – одной из важнейших социальных отраслей – уделяется огромное внимание и обеспечивается финансовая поддержка на государственном уровне. Иначе и быть не может: ведь на кону самое главное – человек и его здоровье», – убежден старший фельдшер.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора