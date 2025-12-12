Спасатели предупредили о факторах опасности при усилении ветра и гололедице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Согласно прогнозу Белгидромета, сегодня днем местами по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с, к вечеру по северо-востоку на отдельных участках дорог — гололедица.

Среди факторов опасности в спасательном ведомстве указали риски повреждения (обрыва) линий связи и электропередачи, нарушения электроснабжения, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также не исключено повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

На дорогах возможно затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, повышается и риск травматизма населения.