Как заверил начальник Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Лужков, специалисты Белгидромета на постоянной основе проводят контроль за плотностью загрязнения территории населенных пунктов.

Кроме этого, в Гомельской области производится постоянный радиационный мониторинг. Его объектами являются атмосферный воздух, поверхностные воды и почвы. С 2003 года на территории региона проводится постоянный радиационный мониторинг в зоне влияния Чернобыльской атомной электростанции.

Детальный подход позволяет комплексно оценить реальное положение дел и спрогнозировать ситуацию на ближайшее будущее.

Гомельщина официально