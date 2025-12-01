Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря в Маскате провел переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Встреча прошла в закрытом для представителей СМИ формате, за исключением короткой протокольной фото- и видеосъемки — таковы правила принимающей стороны. Но позже стали известны подробности состоявшихся переговоров, сообщает БЕЛТА.

В пресс-службе главы белорусского государства проинформировали, что лидеры двух стран обсудили ход реализации важнейших проектов двустороннего сотрудничества, обменялись оценками ситуации в регионе и на международной арене.

Был подчеркнут высокий уровень взаимопонимания в белорусско-оманских отношениях, а также значительный прогресс, достигнутый в результате серии взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

На переговорах, в частности, шла речь о ходе исполнения дорожной карты сотрудничества, подписанной в октябре 2025 года в Минске, с акцентом на конкретные проекты в сфере продовольственной безопасности и промышленности. Лидеры двух стран отдельно остановились на развитии взаимодействия в сельскохозяйственной сфере.

Обсуждались и возможности по совместной работе для развития взаимовыгодных экспортных поставок продукции, в том числе на рынки стран Азии и Африки.

Особое внимание было уделено еще одному значимому крупному совместному инвестиционному проекту — по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината — в развитие меморандума, подписанного в октябре этого года в Минске во время визита Султана Омана.

Белорусской стороной выдвинут еще ряд предложений по реализации совместных проектов, в том числе в сельскохозяйственной сфере и обеспечению продовольственной безопасности. В частности, речь шла о поставках белорусских продуктов питания и создании совместных производств на территории Беларуси.

В повестке переговоров также было развитие взаимодействия в туристической сфере — она представляет взаимный интерес.

Президент Беларуси и Султан Омана в целом отметили прогресс по всем вопросам двустороннего сотрудничества со времени их последней встречи в Минске в октябре этого года.