Спикером выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук Вячеслав Данилович. «История белорусской государственности – это основа идеологии. Очень часто она искажается и фальсифицируется. Тот, кто этим занимается, стремится навязать народу чуждую идеологию и заставляет реализовывать неприемлемую политику, – подчеркнул Вячеслав Викторович. – Главное предназначение государственной исторической политики – противостоять этим попыткам, отстаивая объективность. На формирование объективной картины исторического прошлого нас нацеливает и Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Это нужно для того, чтобы извлекать уроки и не повторять ошибок, допущенных предками».

Вячеслав Данилович рассказал о формах белорусской государственности – исторической и национальной. Также спикер выделил основные исторические эпохи, которые чаще всего искажаются и фальсифицируются. По его словам, нам пытаются внушить отрицание общих корней у белорусов, русских и украинцев. Но специалисты – антропологи, историки – прекрасно знают, что у этих трех народов они общие.

Рассказал депутат Палаты представителей и о наиболее активно используемых направлениях искажения исторического прошлого белорусского народа. Они касаются: отрицания важной роли предков современных белорусов в становлении и развитии Полоцкой земли, Туровского княжества, Древнерусского государства, ВКЛ, Российской империи; использования фактов и событий войн между ВКЛ и Московским государством, между Речью Посполитой и Россией для противопоставления белорусов и русских; трактовки истории Речи Посполитой в исключительно положительном свете с пропольских позиций, всячески подчеркивая цивилизаторскую миссию поляков; трактовки разделов Речи Посполитой как трагедии утраты государственности белорусов. «Вхождение наших земель в состав Российской империи после раздела Речи Посполитой стало решающим фактором, позволившим остановить полонизацию белорусов, – подчеркнул доктор исторических наук. – Не следует забывать о том, что белорусы рассматривались как часть триединого титульного народа Российской империи. Неоспоримым фактом является то, что для белорусов Российская империя стала колыбелью нации. Объединение белорусов в отдельную нацию была объективным и закономерным результатом социальных и геополитических процессов в период развития индустриальной цивилизации».

В ходе семинара Вячеслав Данилович обратил внимание присутствующих и на направления искажения исторического прошлого, связанного с событиями 20 века. А именно: преувеличиваются «достижения» БНР, рада которой сотрудничала с иностранными спецслужбами, принижается роль БССР как реальной формы белорусской государственности, искусственно раздувается трагедия политических репрессий 1920-1930-х годов с целью огульного очернения советского прошлого Беларуси. Затронул спикер и тему тяжелого положения белорусов, живших под польским угнетением.

Как отметил Вячеслав Викторович, в советский период белорусская государственность приобрела геополитический вес, общественно-политический, социально-экономический и культурный базис, который обеспечивал дальнейший прогресс страны. Что касается современной Беларуси – это суверенное демократическое правовое социальное государство, являющееся историческим правопреемником БССР. Благодаря принципиальной позиции нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко белорусы не отказались от наследия той эпохи и сохранили все лучшее, что было в Советском Союзе. В стране существует единство власти и народа на основе общей цели – сильной и процветающей Беларуси – настоящего государства для народа.

Во время общения был сделан акцент и на роли Всебелорусского народного собрания как формы народовластия. Вячеслав Викторович обозначил, что оно является высшим представительным органом, имеет конституционный статус. Принимаемые им решения направлены на улучшение качества жизни народа и обязательны для исполнения. ВНС – это гарант защиты нашего общества и государства от радикальных потрясений. Его делегаты принимают продуманные решения для стратегического развития Беларуси.

«Наша история – сложная, неоднозначная, но она героическая и славная, потому что наши предки выстояли на этом историческом пути. В итоге мы пришли к суверенному государству – Республике Беларусь», – резюмировал спикер.

Евгений Коновалов

Фото автора