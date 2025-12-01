Потребление алкоголя продолжает неуклонно расти, охватывая всё новые группы и слои населения. Одним кажется, что спиртное помогает преодолевать психологический барьер, установить эмоциональные контакты, для других, особенно несовершеннолетних, оно как средство самоутверждения, показатель «взрослости».

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного употребления спиртных напитков и характеризуется особым патологическим состоянием организма: неудержимым влечением к алкоголю, изменением степени его переносимости и деградацией личности. Алкоголик направляет всю энергию, средства и мысли на добывание спиртного, не считаясь с реальной обстановкой (наличием денег в семье, необходимостью выхода на работу и т.п.).

С тех пор как люди научились изготавливать спиртосодержащие жидкости и использовать их для поднятия настроения, они убедились, что вызванное ими «веселье» и другие эмоции чреваты бедами и болезнями. Но психологическая природа этих эмоций такова, что обязательно возникает желание повторить. К предпосылкам также следует отнести и общее социальное неблагополучие, низкий уровень жизни, наследственность, бескультурье. Нельзя забывать и про семейный климат. Нередко дети в семье заболевают этой болезнью.

А ведь алкоголизм легче предупредить, чем лечить. Самый лучший метод его профилактики – формирование сознания личности человека так, что спиртное не является ценностью в жизни.