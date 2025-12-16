В акции, инициированной историко-культурным центром, приняли участие представители отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, а также районной и областной общественной организации «Белая Русь». Они одними из первых написали свои заветные желания на елочных игрушках и повесили их на ветви новогоднего дерева.

Теперь очередь за вами! Ждем всех, кто хочет сделать елку по-настоящему волшебной, в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко.

Также в акции приняли участие представители РО ОО «БРСМ», ДЮСШ «СПАРТА», РОВД и главный специалист райисполкома Евгений Кругляков.

Елизавета Малая

Фото автора и из архива участников